03.03.2020 (23:59)

В Рязани стартовал Чемпионат Воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой среди команд из частей и воинских соединений

В соревнованиях принимают участие команды из 10 частей и соединений Воздушно-десантных войск из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Улан-Уде, Ульяновск, Камышин, Уссурийск, Омск и Рязань.

Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития любительского хоккея и его дальнейшей популяризации среди военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также пропаганды здорового образа жизни.

Основными задачами соревнований являются выявление сильнейших спортсменов, их отбор в сборную команду Воздушно-десантных войск для подготовки и дальнейшего участия в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

На всех этапах соревнований игры проводятся до победы одной из команд.

В случае ничьей, назначаются штрафные броски (буллиты). Каждая команда выполняет по 3 буллита. В случае ничьей броски выполняются до победы одной из команд.

6 марта 2020 года состоится финальная игра и игра за 3-е место, после чего пройдет торжественное награждение победителей и закрытие соревнований. Команда, занявшая первое общекомандное место, награждается переходящим Кубком.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице