03.03.2020 (23:44)

Ряд перспективных образцов ВВСТ, созданных в 2019 году будут представлены на Форуме «Армия-2020»

На уличной экспозиции парка «Патриот» вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» будут представлены агрегаты, созданные в рамках ОКР «Технология-РВ». Это оборудованные по последнему слову техники агрегаты технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно и комфортно решать задачи по предназначению. Планируется представить три новых агрегата обеспечения для демонстрации в рамках Форума: подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении и машина дежурной смены охраны и обороны.

В настоящее время организовано взаимодействие с предприятиями промышленности, планируемых к участию Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в интересах РВСН. Определены места расположения площадок, на которых будут представлены Ракетные войска стратегического назначения.

Организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

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