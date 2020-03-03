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03.03.2020 (23:09)

Российские специалисты РЭБ в Таджикистане отрабатывают подавление радиосредств условного противника

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201 военной базы в Таджикистане совершенствуют навыки применения современной военной техники для подавления радиосредств условного противника.

Военнослужащие на штатной технике совершили марш на горный полигон Ляур. В ходе передвижения специалисты отработали задачи отражения нападений условных диверсантов, преодолев зараженные участки местности. В ходе проводимого лагерного сбора военнослужащим предстоит выполнить задачи по обнаружению и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи, радионавигационного оборудования, а также определению местоположения и подавлению радиосетей условного противника.

Особенностью подготовки военнослужащих и применения новых средств РЭБ являются экстремальные климатические условия высокогорья с повышенным атмосферным давлением, влияющими на физические показатели специалистов и технические характеристики радиоэлектронной современной военной техники, отвечающей за качество радиолокационного излучения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Таджикистан
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