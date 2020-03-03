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03.03.2020 (23:03)

Специалисты РЭБ ЦВО из регионов Поволжья съехались в Оренбургскую область на учения

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья, съехались в Оренбургскую область для проведения лагерного сбора и полевого выхода.

В ходе сбора, который пройдет на Тоцком полигоне, военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника. Также в ходе практических действий военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионным группам условного противника.

В лагерном сборе принимают участие более 500 человек, привлечено более 40 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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