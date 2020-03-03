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03.03.2020 (22:58)

35 школьников Красноярского края вступили в ряды ВВПОД «Юнармия»

В Молодежном центре Красноярского края состоялась церемония посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ряды юнармейцев вступили 35 Норильчан – учащиеся школ №13, №28, №39.

Посвящение проходило по принципу принятия военной присяги. Принимал клятву юнармейцев командир войсковой части, расположенной в районе города Норильск, майор Игорь Павлович Кравцов. Сопровождали при построении юнармейские отряды военнослужащие воинской части.

Юнармейцев с таким знаменательным событием поздравили председатель Норильского городского совета ветеранов войны и труда Валерий Владимирович Шабурин и начальник местного отделения «Юнармии» Павел Александрович Большаков. Также для гостей выступил ансамбль народного танца «Оганер» с творческим номером «Праздничная солдатская пляска».

После торжественной части для гостей и юнармейцев работали интерактивные площадки: тир, музей боевой славы, всероссийская акция «Письмо Победы» и показательные выступления по армейскому рукопашному бою.

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное, развитие молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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