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03.03.2020 (22:52)

В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО принял участие в заседании Попечительского совета филиала Пансиона воспитанниц

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в первом заседании Попечительского совета филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития филиала, второй очереди строительства, организации и проведения междисциплинарных тематических образовательных проектов в филиале, транспортной доступности учебного заведения и др.

Генерал-полковник Александр Журавлев ознакомился в филиале Пансиона с ходом учебного процесса, состоянием и оснащённостью современной учебно-материальной базы. Воспитанницы продемонстрировали командующему свои достижения на занятиях дополнительного образования.

Западный военный округ оказывает шефскую помощь воспитанницам пансиона – они регулярно являются участницами военно-патриотических, научно-исторических и культурно-художественных мероприятий округа. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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