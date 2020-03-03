03.03.2020 (22:42)

Военнослужащая РВСН продемонстрировала снайперскую точность стрельбы в конкурсе профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

Первый рекорд установлен в конкурсе красоты и профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Командир отделения учебного Центра связи РВСН сержант Галина Пиковая продемонстрировала снайперскую точность в стрельбе из автомата Калашникова.

На финальном этапе конкурса при выполнении стрельб из автомата АК-74 сержант Пиковая выбила 99 балов из 100 возможных и стала победителем в номинации «Снайпер», стрельба велась из положения лёжа с расстояния 50 метров.

Состязания направлены на создание достойного образа военнослужащего женского пола, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. За титул самой привлекательной девушки в форме в финале будут бороться 50 красавиц в погонах из разных уголков России.

Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовках, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Грандиозные женские состязания включают в себя также творческий, кулинарный и интеллектуальный конкурсы.

Основные этапы конкурса среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж»: по прохождению огне-штурмовой полосы с широким применением средств имитации, по скоростной радиотелеграфии «Ракетная морзянка», по развёртыванию современного комплекса специальной связи (машина связи МС-2), по огневой подготовке (выполнение нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельба из ПМ и АК-74), по метанию гранат, по радиационной, химической и биологической защите «Безопасная среда», по физической подготовке (спортивная эстафета «Командирские старты»), по строевой подготовке, а также конкурсы красоты, интеллектуальный конкурс «Эрудит», кулинарный конкурс и творческий конкурс «Домашнее задание».

Особое значение уделяется «кулинарному этапу», в котором при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны раскрыть свои таланты и приготовить не менее трёх низкокалорийных праздничных блюд.

Программа конкурса предусматривает состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия), преодоление штурмовой полосы. Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии, девушки будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.

Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту.

Конкурс проходит в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области.

Завершится конкурс настоящим офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице