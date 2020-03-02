02.03.2020 (04:00)

Экипаж БДК «Николай Вилков» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Тихоокеанского флота

Экипаж большого десантного корабля Тихоокеанского флота «Николай Вилков» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты ТОФ отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники способом на упор.

Погрузка техники и личного состава проведена на необорудованных подходах в бухте Десантная под Владивостоком. На корабль загружено более 40 единиц колесной и гусеничной техники, стоящей на вооружении морской пехоты ТОФ и порядка 200 военнослужащих. При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона.

Высадка личного морской пехоты будет проведена сегодня же на морском десантном полигоне в районе мыса Клерк. Затем военнослужащие, высадившиеся на берег, совершат марш в указанные районы и приступят к подготовке огневых позиций в рамках проведения полевых занятий.

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