02.03.2020 (03:30)

На Камчатке истребитель-перехватчик МиГ-31 ТОФ перехватил и принудил к посадке самолет условного нарушителя воздушной границы

На Камчатке в ходе летно-тактического учения отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России летчики-истребители отработали перехват и принуждение к посадке самолета, нарушившего воздушную границу России.

Противолодочный самолет Ил-38 по легенде учения выполнял роль воздушного судна, которое отклонилось от установленного маршрута и приблизилось к кромке государственной границе страны.

На перехват «самолета-нарушителя» с аэродрома Елизово по тревоге был поднят высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО.

Морские летчики визуально обнаружили самолет, установили контакт с пилотами и подали им сигнал выйти из воздушного пространства РФ. После невыполнения этого законного требования, МиГ-31 сблизился с «самолетом-нарушителем», принудил его изменить маршрут полета и сопроводил «нарушителя» до ближайшего военного аэродрома, где условный нарушитель совершил посадку.

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