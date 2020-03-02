02.03.2020 (02:45)

Архангельскому району гидрографической службы Северного флота исполнилось 85 лет

Одной из старейших воинских частей Северного флота - Архангельскому району гидрографической службы (РГС) исполнилось 85 лет. С годовщиной гидрографов Беломорья и ветеранов части поздравили начальник гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Александр Лозюк и заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян и другие должностные лица.

Состоялся концерт вокально-инструментального ансамбля БелВМБ. Также была развёрнута выставка современного и старинного оборудования для гидрографических исследований, исторических документов и наград выдающихся ветеранов-гидрографов.

В настоящее время военнослужащие и гражданский персонал Архангельского РГС обеспечивают безопасность мореплавания в зоне ответственности, осуществляют контроль за радионавигационными системами, ремонт средств навигационного оборудования и их модернизацию.

С 1965 года в состав РГС входит гидрометеорологическая станция (ГМС), которая является оперативным прогностическим органом Беломорской ВМБ. За годы существования ГМС её специалистами составлены десятки тысяч штормовых предупреждений, прогнозов погоды, состояния моря и льда, осуществлено гидрометеорологическое обеспечение сотен мероприятий учебно-боевой подготовки в Белом море.

За последние годы личным составом РГС проведено более 10 тысяч километров промеров глубин, обеспечены испытания всех новых модернизированных подводных лодок и надводных кораблей.

Группа судов обеспечения РГС каждый год перевозит десятки тысяч тонн груза, доставляет сотни пассажиров на необорудованное побережье Белого и Баренцева морей.

Трудовую вахту в подразделениях РГС несут более 400 военных и гражданских специалистов.

Справочно:

14 апреля 1837 года Гидрографическим департаментом России организовано гидрографическое депо с местом базирования в порту Архангельск, Соломбала.

Первым управляющим маяками на Белом море 7 сентября 1843 года назначается полковник корпуса флотских штурманов Никифоров Г.И. При управлении находились морская строительная часть и суда обеспечения маяков.

В 1920 году на базе Дирекции маяков и лоции Белого моря создается УБЕКО СЕВЕР (Управление безопасности кораблевождения на северных морях).

28 февраля 1935 года приказом начальника Гидрографического отдела Северной военной флотилии № 21 сформирована Беломорская лоцдистанция. Командиром нового формирования был назначен капитан-лейтенант Алексеев Виктор Васильевич, впоследствии видный гидрограф капитан 1 ранга.

К началу Великой Отечественной войны Беломорский район Гидрографической службы СФ имел 20 маяков, 60 створных знаков и огней, 27 метеорологических станций, 220 предостерегательных знаков и 10 гидрографических судов, не считая вспомогательных служб и отделов. В годы войны на район возлагались следующие стратегические задачи: поддержание боевых сил Беломорской флотилии, траления, съемки побережья, гидрографическое обеспечение высадки десантов. Суда района неоднократно подвергались атакам с воздуха, но экипажи самоотверженно выполняли возложенные на них боевые задачи. Большое значение имела лоцманская проводка транспортов с грузами и боевых кораблей союзников. Военные лоцманы успешно провели 4427 кораблей и судов водоизмещением около 35 млн. тонн.



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