02.03.2020 (01:45)

На горном полигоне Дарьял ЮВО в Северной Осетии начался сбор разведчиков

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. Около 250 разведчиков мотострелковых соединений ЮВО и частей Черноморского флота приступили к интенсивной боевой подготовке в горах Северного Кавказа.

В рамках специального курса военнослужащие в горной местности выполнят задачи по скорострельной стрельбе, вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов, а также научатся бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

В конце курсов подготовки разведчики будут осуществлять выходы по различным маршрутам на высотах до 3 тыс.м. над уровнем моря с использованием средств современной цифровой связи и навигации.

Подготовка разведчиков на горном полигоне Дарьял продлится до 15 марта 2020г.



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