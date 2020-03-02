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02.03.2020 (01:30)

Военнослужащие ЮВО провели день открытых дверей в соединении МТО в Волгограде

В отдельном понтонно-мостовом батальоне соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области прошел День открытых дверей в рамках ежегодной всероссийской акции «В армию на денёк».

Заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Кирилл Берков рассказал гостям об истории батальона, провел экскурсию по территории военной части, в ходе которой они ознакомились с бытовыми условиями в местах проживания военнослужащих, рационом их питания и распорядком дня.

Также гостям были представлены образцы современной специальной техники такой как универсальный сваебоечный агрегат на базе КАМАЗА, сваебойная установка на базе КРАЗ 255, пролетные строения моста САРМ-М, а также стрелковое вооружение батальона.

В завершении мероприятия было проведено собрание в офицерском клубе, где командование соединения ответило вопросы гостей.

Пресс-служба Южного военного округа
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