02.03.2020 (01:15)

Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в лыжной спартакиаде

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошла лыжная спартакиада с участием военнослужащих России и Армении и членов их семей.

По условиям спартакиады все участники на армейских лыжах и в спортивной форме одежды проходили дистанцию 15 км свободным стилем, а затем соревновались в эстафете 4х1,5 км в личном и командном зачетах.

В ходе проведения спортивного мероприятия были развернуты полевая кухня, организовано угощение блинами с различными начинками, проходили конкурсы народного творчества и театрализованные постановки, состоялся праздничный концерт с участием казачьего ансамбля песни и танца, творческих коллективов Ширакской области и Гюмрийского военного гарнизона.

В праздничных массовых гуляниях и спартакиаде принимали участие более 3 тыс. военнослужащих, члены их семей, гражданский персонал, представители дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении.



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