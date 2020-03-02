02.03.2020 (00:30)

Российские инспекторы выполнят наблюдательные полеты над территорией Германии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Германии.

Наблюдательный полет над Германией будет выполняться в период с 2 по 6 марта 2020 г. с аэродрома Открытого неба Кельн-Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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