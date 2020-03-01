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01.03.2020 (19:00)

Военная академия РВСН приняла в гости воспитанников школы-интерната

В рамках программы по военно-профессиональной ориентации молодежи в Военной академии РВСН имени Петра Великого была проведена экскурсия для воспитанников школы-интерната по объектам учебно-материальной базы академии.

Ребята с большим интересом познакомились с историей Военной академии РВСН, развитием отечественного боевого ракетостроения в павильоне ракетной техники имени С.П.Королева, увидели реальные образцы космической техники в аудитории, носящей имя основоположника теоретической космонавтики К.Э.Циолковского, посетили объекты спортивного кластера.

Воспитанники интересовались не только условиями поступления в ВУЗ, но и особенностями службы стратегических ракетчиков, ролью РВСН в обеспечении безопасности страны.

По завершении экскурсии ребят ждал вкусный обед в курсантской столовой.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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