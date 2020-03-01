01.03.2020 (22:30)

В Пермском суворовском военном училище завершилась конференция проектно-исследовательских работ воспитанников

В Пермском суворовском военном училище завершилась научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ воспитанников, которая в этом учебном году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В секциях «Математика и информатика», «Естественные науки», «История, обществознание и география», «Филология», «Иностранные языки» и «Выставка научно-технического и прикладного творчества» были представлены около 40 работ, авторами которых стали более 50 суворовцев.

Целью конференции являлось - приобщение обучающихся к проектной, исследовательской деятельности, выявление интеллектуально и творчески одаренных воспитанников, стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, а также удовлетворение повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках исследовательской деятельности, развитие и совершенствования научно-методической работы педагогического коллектива.

В ближайшее время будет определен победитель в каждой из секции.

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