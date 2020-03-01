01.03.2020 (23:00)

Впервые в истории проведен Кубок Военно-Морского Флота по волейболу

В Главном командовании ВМФ рассмотрены итоги первого во флотской истории Кубка Военно-Морского Флота по волейболу, который проводился с 24 по 28 февраля в г. Калининграде на базе филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде и 34 смешанной авиационной дивизии Балтийского флота.

Как сообщил Помощник Главкома ВМФ России по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачев, - «В соревнованиях приняли участие сборные команды флотов, военно-морских учебных заведений и учебных центров. Восемь команд, 84 спортсмена в течении четырех игровых дней боролись за звание сильнейшей команды.

В церемонии открытия состязаний приняли участие звезды российского женского волейбола, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева, и призер Кубка мира Ирина Воронкова.

В первые два дня проводились игры группового этапа, в ходе которых явными лидерами являлись команды четырех российских флотов: Северный флот, Тихоокеанский флот, Черноморский флот, ну и конечно же хозяева соревнований, команда Балтийского флота. На третий день проводились игры за места в нижней части сетки и полуфиналы. Восьмое место заняла команда Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, седьмое место команда Объединенного учебного центра ВМФ, шестое место команда Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ, пятое место – команда филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде. В первом полуфинале со счетом 3-1 Северный флот победил команду Балтийского флота, а команда Черноморского флота одержала уверенную победу над командой Тихоокеанского флота со счетом 3-0. Бронзовым призером Кубка стала команда Тихоокеанского флота. Финальная игра оправдала ожидания. Первая партия закончилась со счетом 35-33 в пользу команды Северного флота. Как не самоотверженно билась команда Черноморского флота, но в следующих двух партиях победили североморцы, став обладателями Кубка Военно-Морского Флота России по волейболу.



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