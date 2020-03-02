02.03.2020 (00:00)

Перспективные образцы вооружения ракетных войск и артиллерии войсковой ПВО отправлены для подготовки к параду на Красной площади

Более 10 единиц перспективных образцов вооружения ракетных войск и артиллерии, войсковой ПВО отправлены с предприятий оборонно-промышленного комплекса для подготовки и участия в юбилейном параде Победы на Красной площади.

152-мм самоходные артиллерийские установки 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» и боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» загружены на платформы и следуют в Подмосковье железнодорожным транспортом.

Боевая машина зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.

Во второй декаде марта вся военная техника, входящая в состав механизированной колонны будет сосредоточена в Подмосковном Алабино, где будут проводится тренировки к главному параду страны.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Справочно:

152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» является новейшим поколением самоходных орудий. Одной из главных особенностей данного образца вооружения является возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.

Боевая машина зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» предназначена для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе укрытой в зданиях или сооружениях лёгкого типа. Боевая машина 2С38 имеет боевой модуль с 57-мм пушкой высокой баллистики повышенной точности стрельбы и полностью автоматизированной системой управления огнем. Модуль необитаемый, управляется дистанционно. Экипаж боевой машины состоит из 3 человек, размещенных в гусеничном шасси.



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