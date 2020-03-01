01.03.2020 (21:00)

Более 50 российских военнослужащих в Таджикистане включены в реестр участников НИС жилищного обеспечения с начала 2020 года

Уведомления о включении в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) были вручены в торжественной обстановке на строевом плацу российского соединения начальником отдела по накопительно-ипотечной системе ФГКУ «Центррегионжилье» Светланой Посоховой.

Она отметила, что размер ежегодного накопительного взноса, перечисляемого участнику военной ипотеки, постоянно индексируется. Если в 2019 году сумма взноса составляла 280,009 рублей, то в 2020 году – 288, 410 рублей. Относительно молодым и перспективным видом жилищного обеспечения военнослужащих является НИС. Интерес к участию в военной ипотеке вызван, прежде всего, возможностью приобретения жилья в собственность, уже через три года участия в НИС, при этом военнослужащие могут приобретать жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, в том числе по договору долевого участия в строительстве.

Также на территории российского соединения, комиссия вместе с начальником отделения «Центррегионжилье» г. Душанбе Татьяной Кадыровой возложила цветы к мемориальному комплексу героев 201-й военной базы.

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