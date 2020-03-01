01.03.2020 (20:30)

В Екатеринбурге прошло мероприятие, посвящённое 20-летию подвига воинов-десантников

Военнослужащие Центрального военного округа почтили память подвига воинов десантников, которые почти двое суток сдерживали натиск более двух тысяч боевиков в Чечне.

На площадке перед Дворцом игровых видов спорта была организована выставка военной техники и оружия. Военнослужащие соединений специального назначения ЦВО в показательном выступлении продемонстрировали элементы современного боя. Рота почётного караула совместно с оркестром провели плац-концерт. Кроме того, для участников мероприятия была организована полевая кухня.

Так же в рамках мероприятия прошли соревнования по кикбоксингу и смешанным единоборствам.

Участие в мероприятии приняли военнослужащие объединений и воинских частей Центрального военного округа, курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета, кадеты, юнармейцы и представители Администрации Свердловской области. Мероприятие было организовано Союзом ветеранов Афганистана Свердловской области.

Почти двое суток в Чечне десантники шестой роты сдерживали натиск двух с половиной тысяч боевиков. Из 90 солдат выжили только шестеро. Среди погибших был свердловчанин Виктор Романов. Он похоронен в поселке Сосьва.



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