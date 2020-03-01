01.03.2020 (20:00)

Лыжный переход Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы продолжил свой путь по территории ЦВО

Лыжный переход в честь 75-летия Победы продолжил свой маршрут по территории Центрального военного округа, в нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Точкой перехода от Восточного военного округа Центральному послужил населенный пункт Слюдянка. Основной способ перемещения военнослужащих является марш на лыжах. За время преодоления более 4 тысяч километров на лыжах военнослужащие посетят города Нижнеудинск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Казань и Чебоксары в каждом из вышеперечисленных городов будет организованна масштабные военно-патриотические акции «Все для фронта - все для Победы» и «Военная служба по контракту – твой выбор!».

Уникальный переход до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс. км начался 28 января в Хабаровске. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военных в столицу ожидается 7 мая.

Примером для военнослужащих послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной дальневосточной армии в 1934-1935 годах. "Тогда молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 км за 120 дней".



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