01.03.2020 (18:40)

Сборная Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения по хоккею завершила подготовку к турниру на Кубок командующего ВДВ

Сборная Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения по хоккею с шайбой завершила подготовку к турниру на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками, который состоится в период со 2 по 6 марта 2020 г на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Подготовка команды проходила в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Лидер» г. Ульяновска под руководством тренера по физической подготовке и тренеров по хоккею.

Тренера сборной готовили команду как тактически и физически, так и уделяли большое внимание игровой практике. В ходе подготовки были проведены ряд товарищеских игр с командами г. Ульяновска, где сборная прибавляла от игры к игре.

С начала зимнего учебного периода в соединении был проведен чемпионат по хоккею, где военнослужащие показавшие хорошую и качественную командную и индивидуальную игру, были отобраны в состав сборной команды соединения.

В составе команды есть воспитанники команд мастеров «Сибирь» (г. Новосибирск”) и «Лада» (г. Тольятти).

«Игроки нашей сборной физически подготовлены и настроены бороться только за призовые места» - отметил начальник физической подготовки соединения гвардии майор Роман Назаркин.

В турнире на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками примут участие 10 команд из соединений Воздушно-десантных войск и РВВДКУ.



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