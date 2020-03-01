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01.03.2020 (18:30)

В миротворческом соединении ЦВО прошел чемпионат по волейболу

В миротворческом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, прошел чемпионат по волейболу.

Соревнования, в которых приняли участие 10 команд, представлявшие свои воинские подразделения, проводились по Олимпийской системе. Игра продолжалась по достижению одной из команд 20 очков. По итогам турнира первое место заняла команда, представлявшая мотострелковое подразделение, второе – команда из гранатометного взвода, замкнула тройку лидеров команда из артиллерийского подразделения.

Соревнования по волейболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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