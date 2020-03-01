01.03.2020 (18:20)

Верующие военнослужащие ЦВО приняли участие в богослужениях в преддверии Великого поста

Православные верующие военнослужащие Центрального военного округа приняли участие в богослужении в Прощёное воскресенье.

В молитвенных комнатах и храмах воинских частей ЦВО помощники командиров по работе с верующими военнослужащими провели богослужения, обряды исповедания и причащения, а также чин прошения, который служится в преддверии Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы.

Согласно церковному уставу военнослужащие, наряду с людьми, занимающимися тяжелым физическим трудом, освобождаются от поста, но среди них немало тех, кто предпочитает твёрдо следовать правилам поста.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



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