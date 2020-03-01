01.03.2020 (18:10)

Воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской Федерации стали абсолютными победителями IX Всеармейской олимпиады по иностранным языкам среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ

Сегодня в Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей IX Всеармейской олимпиады по иностранным языкам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. Впервые, по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича знания участников проверяли не только по английскому языку, но и французскому, немецкому и китайскому языкам.

С приветственным словом и поздравлениями к участникам Олимпиады обратился начальник управления военного образования Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Алексеевич Муравлянников: «За дни конкурсных испытаний вы смогли не только показать свои знания в области иностранных языков, но и сплотиться. Каждый из вас в этом зале уже победитель, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, достигайте поставленных целей. Помните, что самый основной и главный «багаж» у любого человека – это его знания», - подчеркнул генерал-майор.

Председатель жюри, заместитель начальника Военного университета МО РФ Красноперова Лариса Сергеевна отметила, что участники Олимпиады выполнили конкурсные задания на высоком уровне.

Воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской Федерации стали абсолютными победителями Олимпиады в командном первенстве. На протяжении нескольких дней девочки соревновались с кадетами, суворовцами и нахимовцами в знании английского, китайского, немецкого и французского языков. Более 200 участников из довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации боролись за звание «лучших из лучших» в области иностранных языков. Места на пьедестале победителей распределились следующим образом:

Личное первенство:

Номинация «Английский язык (8-е классы)»

Победитель – Бобров Александр (Екатеринбургское суворовское военное училище)

2 место – Косатая Александра (Пансион воспитанниц МО РФ)

3 место – Вабищевич Андрей Владимирович (Санкт-Петербургское суворовское военное училище)

Номинация «Английский язык (10-е классы)»

Победитель – Лопатина Мария (Пансион воспитанниц МО РФ)

2 место – Синева Дарья (Пансион воспитанниц МО РФ)

3 место – Гурбатов Егор (Уссурийское суворовское военное училище)

Номинация «Немецкий язык»

Победитель – Сапронов Георгий (Оренбургское президентское кадетское училище)

2 место – Суровцева Арина (Пансион воспитанниц МО РФ)

3 место – Кравцов Артем (Ставропольское президентское кадетское училище)

Номинация «Китайский язык»

Победитель – Камардина Валерия (Пансион воспитанниц МО РФ)

2 место – Окуневич Ян (Уссурийское суворовское военное училище)

3 место – Дугур Александра (Кызылское президентское кадетское училище)

Номинация «Французский язык»

Победитель – Цибикова Светлана (Пансион воспитанниц МО РФ)

2 место – Комаров Кирилл (Краснодарское президентское кадетское училище)

Командное первенство:

Номинация «Английский язык (8-е классы)»

Победитель – команда Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации

2 место – команда Оренбургского президентского кадетского училища

3 место – команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища

Номинация «Английский язык (10-е классы)»

Победитель - команда Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации

2 место - команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища

3 место – Команда Нахимовского военно-морского училища

Напомним, Всеармейская олимпиада по 4 иностранным языкам проходила в Пансионе воспитанниц с 26 по 28 февраля и включала в себя 4 конкурсных испытания, посвященных актуальной для современного мира теме развития робототехнической отрасли.

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