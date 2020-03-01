01.03.2020 (18:00)

На Кубке мира по спортивному ориентированию на лыжах армейцы завоевали по два «золота»

В конце февраля близ города Умео на севере Швеции прошел этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. Армейские спортсмены завоевали 4 золотые и 1 бронзовую награды.

Эти соревнования должны были пройти со 2 по 9 февраля в Латвии, но аномально теплая погода внесла коррективы в календарь зимних стартов. Из-за отсутствия снега в Прибалтике состязания перенесли в соседнее, более северное государство.

В борьбе за Кубок мира приняли участие спортсмены из 11 стран: России, Австрии, Италии, Казахстана, Латвии, Швеции, Словении, Турции, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

Российские ориентировщики показали отличные результаты.

В дисциплине «лыжная гонка – middle – общий старт» (дистанция 9760 м, 34 КП) золотую награду завоевала спортсменка спортивной команды филиала ЦСКА из г. Хабаровск двукратная чемпионка мира Алена Трапезникова с результатом 41:45.

На второе место вышла шведская спортсменка Изабель Сален (41:50). Бронзовая награда – у спортсменки ЦСКА прапорщика Татьяны Обориной (42:06).

В этой же дисциплине у мужчин золотую медаль завоевал легендарный спортсмен ЦСКА, в прошлом – воспитанник школы спортивного ориентирования Хабаровского края, 14-кратный чемпион мира майор Эдуард Хренников, который весной этого года отметит своё 47-летие. Его результат – 43:35.

Вторым к финишу пришел финн Томас Котро (43:41), третьим – швед Маркус Лундхольм (43:42).

В заключительный день соревнований спортсмены состязались в дисциплине «лыжная гонка – эстафета – 3 человека». В упорной борьбе, выиграв у соперниц всего 4 секунды, у женщин первыми вновь стали россиянки: спортсменка спортивной команды филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) Алена Трапезникова, Татьяна Оборина и Марина Вяткина (Красноярский край). Их время – 1:48:21. Второе место у тройки шведских ориентировщиц (1:48:25). Третье – у второй команды Швеции (1:49:04).

У мужчин в этой дисциплине на высшую ступень пьедестала почета также поднялась тройка российских ориентировщиков, в составе которой два армейских спортсмена: Эдуард Хренников и 6-кратный чемпион мира капитан Андрей Ламов. Дополнил трио победитель XXIX Всемирной зимней универсиады Владислав Киселев (г. Пермь). Результат наших спортсменов – 1:36:50.

Их ближайшие соперники – норвежские ориентировщики – пришли к финишу с результатом 1:39:10.

Третье место – у тройки шведских спортсменов (1:39:59).

Чемпионат Европы и финальный этап Кубка мира пройдет в Ханты-Мансийске. Учитывая то количество снега, которым сейчас усыпан Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, расположенный в центральной части этого города, перенос или отмена этих соревнований ориентировщикам не грозит.

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