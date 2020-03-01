01.03.2020 (17:50)

В Центральном спортивном клубе Армии подвели итоги месячника сплочения воинских коллективов

Накануне в конференц-зале крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими ФАУ МО РФ ЦСКА прошло итоговое занятие.

О результатах месячника сплочения воинских коллективов, направленного на профилактику неуставных взаимоотношений между военнослужащими ЦСКА, рассказала заместитель начальника армейского Клуба по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова.

Также в семинаре приняли участие военный прокурор 4-го отдела Московской городской военной прокуратуры подполковник юстиции Сергей Данильченко и старший помощник военного прокурора 231-й военной прокуратуры гарнизона капитан юстиции Марк Шиловский. Они помогли командирам спортивных рот и начальникам спортивных команд Центрального спортивного клуба Армии закрепить знания, полученные на ранее проведенных занятиях, а также разъяснили основные моменты в законодательстве об уголовной ответственности за мошенничество.

Между тем, согласно докладу Светланы Ирековны, основные цели месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими ЦСКА были достигнуты.

В частности, в ходе месячника были проведены следующие мероприятия:

Анонимное анкетирование военнослужащих с целью выявления форм нарушений уставных правил взаимоотношений в спортивных командах и спортивных ротах ЦСКА, участие в котором приняли 316 военнослужащих армейского Клуба. Исследование показало, что уровень агрессивного поведения и предрасположенности к насильственным проявлениям не превышает пределов нормы (15%). Высокий уровень показателей групповой сплоченности внутри коллективов спортивных рот и спортивных команд ЦСКА, что указывает на благоприятный психологический климат в воинских коллективах;

Вечера вопросов и ответов командования ФАУ МО РФ ЦСКА с личным составом;

Инструкторско-методические занятия с начальниками спортивных команд и командирами спортивных рот ФАУ МО РФ ЦСКА на темы «Как правовыми мерами предотвратить межличностный конфликт», «Разрешение конфликтных ситуаций между военнослужащими в многонациональных воинских коллективах» и «Методика проведения индивидуальной работы с подчиненными»;

Ознакомление военнослужащих ЦСКА с Методическими рекомендациями по работе с асоциальными микрогруппами в воинских коллективах по профилактике правонарушений, по профилактике и недопущению самовольного оставления военнослужащими воинских частей и по организации противодействия экстремистской деятельности в ВС РФ.

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