01.03.2020 (17:40)

Армейские спортсмены завоевали по «золоту» на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия

В Вроцлаве (Польша) проходят чемпионат и Первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. На счету армейских стрелков еще две золотые медали.

Ирина Измалкова вместе с Ольгой Степановой и Юлией Эйдензон завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями на дистанции 10 м на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Польше. Россиянки записали на свой счет 1 093 очка, обойдя соперниц из Украины (1 085) и Армении (1 080).

Также Измалкова показа четвертый результат – 369 очков – в индивидуальных соревнованиях в данной дисциплине. Победила украинка Галина Авраменко (383), второе место заняла ее соотечественница Виктория Рыбовалова (373), третье – россиянка Ольга Степанова (372).

Рядовой спортивной роты ЦСКА из г. Севастополь Александр Кондрашин, выступая в составе российской команды (Александр Кондрашин, Егор Выскребцев и Кирилл Михайлют), завоевал «золото» в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди юниоров. Второе место заняли словаки, третье – итальянцы.

Турнир завершится в понедельник, 2 марта

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