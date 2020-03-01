01.03.2020 (17:30)

Клиника акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии признана одним из лучших родильных домов Санкт-Петербурга

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга подвел итоги своей работы за 2019 год. В итоговом совещании «Обязательное медицинское страхование: итоги и перспективы» приняли участие представители государственных органов власти, руководители ведущих медицинских организаций Петербурга. Военно-медицинскую академию на совещании представлял заместитель начальника академии по клинической работе полковник медицинской службы Н.Н. Рыжман. Академия, являясь ведущей военно-медицинской организацией центрального подчинения Министерства обороны Российской Федерации, уже более 10 лет принимает активное участие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям города и других регионов России.

Ежегодно специализированную медицинскую помощь в клиниках академии получают около 20 000 граждан. Наиболее востребованным у населения является получение высокотехнологичной медицинской помощи. В 2019 году в академии было выполнено около 1 тыс. вмешательств с использованием высокотехнологичных методов. Более 300 человек, прооперированных в клинике офтальмологии, улучшили свою зрительную функцию. Выполненные в стенах академии операции на сердце и сосудах улучшили качество жизни 180 пациентам и снизили у них риск развития инфаркта миокарда.

Около 100 выполненных вспомогательных репродуктивных технологий дало надежду жительницам Санкт-Петербурга на счастливое материнство. На итоговом совещании фонда было объявлено, что родильный дом «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» (кафедра акушерства и гинекологии) признан одним из лучших роддомов Санкт-Петербурга. В этом году впервые в Санкт-Петербурге в клинике акушерства и гинекологии ВМедА начали выдавать родителям свидетельства о рождении детей, медали «Родившийся в Санкт-Петербурге» и полисы ОМС непосредственно в клинике, при выписке пациентов. Клиника берет на себя оформление свидетельства о рождении, а страховая компания – полисов обязательного медицинского страхования. То есть, маленький гражданин Российской Федерации, выписываясь из роддома, имеет практически все необходимые документы.

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