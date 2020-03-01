01.03.2020 (17:15)

В Калининграде после реставрации сдана дизайнерская казарма

В городе Гусеве (Калининградская область) специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России восстановили памятники архитектуры XIX века. Зданиям сохранили исторические фасады и оформили интерьеры в стиле лофт. Обновленный военный городок место дислокации 11-го отдельного танкового полка Западного военного округа.

Военные строители отреставрировали штаб и старинную солдатскую казарму на 450 человек. Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля лофт. Заменили лестничные пролеты, кровлю, установили оконные рамы в двухцветном исполнении разных форм и оригинальные радиаторы, смонтировали новые системы коммуникаций.

Для военнослужащих отремонтирована столовая на 700 посадочных мест с мультимедийным меню. Каждый боец или офицер выбирает себе блюда на специальном мониторе.

«На этом строительство военного городка не завершено. По плану в этом и следующем году предусмотрено создание новых условий не только для проживания личного состава, но и для обеспечения боевой подготовки, проведения учебы и организации отдыха» - отметил Дмитрий Сюртуков представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России.

В 2021 году для танкового полка реконструируют парковую и складскую зоны.

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