01.03.2020 (17:00)

Военнослужащие российской объединенной военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизии, приняли участие в масленичных гуляниях

До начала праздничного застолья помощник командира российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин отслужил праздничную службу в войсковом храме Святого Благоверного князя Александра Невского.

Для военнослужащих и членов их семей были накрыты столы с угощениями: традиционными блинами, чаем, различными вареньями и киргизской выпечкой.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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