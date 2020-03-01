01.03.2020 (16:30)

Военнослужащие ЦВО празднуют масленицу в Сибири

Впервые военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа пригласили жителей Абакана на масленичные гулянья, организованные командованием на территории воинской части.

Масленицу отметили по старорусским обычаям с блинами, песнями и народными забавами. Так военнослужащие продемонстрировали свою удаль молодецкую, как это делали на Руси: поднимали тяжелые гири, перетягивали канат и, конечно, лазили на высокий масленичный столб.

Семьи, пришедшие на праздник, участвовали в шуточных конкурсах. Без вкусных блинов и подарков никто не ушел. Завершился праздник – сожжением чучела Масленицы. Мероприятие было организованно командованием соединения сотрудниками культурно-досугового центра воинской части.

В праздничном мероприятии приняли участие более 4 тысяч военнослужащих, членов их семей и жителей Абакана.



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