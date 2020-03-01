01.03.2020 (16:15)

Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона с семьями посетили масленичную ярмарку

Военнослужащие Центрального военного округа и члены их семей приняли участие в масленичных гуляниях в Екатеринбурге.

В рамках праздника была организована народная ярмарка и полевая кухня, а также подготовлено место для гуляний и чучело Масленицы. Главным угощением традиционно стали блины различных видов: с маслом, творогом и вареньем, которых приготовили более 2000, а также баранки и сахарные петушки.

Кроме угощений, для участников гуляний организовали игровые площадки, на которых проходили соревнования по гирям, перетягиванию каната, боям на подушках и метанию веников, а самые маленькие гости водили хороводы и сбивали импровизированные петрушки.

В заключении масленичных гуляний все военнослужащие и их семьи приняли участие в сжигание чучела, которое символизирует прощание с зимой.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



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