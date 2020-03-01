01.03.2020 (15:45)

«Проводы русской зимы» в Омском автобронетанковом инженерном институте

1 марта 2020 года в Омском автобронетанковом инженерном институте прошли «Проводы русской зимы».

Праздник был организован для военнослужащих и гражданского персонала института, членов их семей, а также жителей 14 военного городка. К праздничным гуляниям присоединились и жители города Омска, желающие принять участие в угощениях и традиционных забавах.

Омский институт посетил губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович.

Для празднования масленицы на территории института был возведен сказочный городок: с горками и скульптурами изо льда и снега, также традиционная русская печь, каждое структурное подразделение института для организации праздника приготовило свое подворье. На подворье гостей традиционно угощали блинами со сметаной и вареньем. Специальный факультет института угощал всех желающих своими традиционными блюдами. Голодным с этого яркого праздника Масленицы никто не ушёл.



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