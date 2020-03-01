Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.03.2020 (15:30)

Масленичные гуляния прошли на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии

В массовых гуляниях на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане приняли участие более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и членов их семей. Для российских военнослужащих и членов их семей были организованы различные конкурсы – ходьба на ходулях, подъем гантелей, поедание блинов на скорость, бой на мешках и хороводы.

Всего на масленичной неделе на зарубежных объектах ЦВО военные повара испекли более 10 тыс блинов из различной муки: гречневой, пшеничной, ржано-пшеничной и с разными начинками. Колорит традиционного масленичного блюда был подчеркнут начинками из варенья на основе иссык-кульских яблок и вишни, джемов из худжандского лимона и конфитюров из таджикского граната.

Помимо традиционных блинов для военнослужащих в Канте и Душанбе, несущих боевое дежурство, были приготовлены киргизские жареные сдобы – баурсаки со сметаной, таджикские булочки панч и лепешки кулча.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false