01.03.2020 (15:30)

Масленичные гуляния прошли на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии

В массовых гуляниях на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане приняли участие более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и членов их семей. Для российских военнослужащих и членов их семей были организованы различные конкурсы – ходьба на ходулях, подъем гантелей, поедание блинов на скорость, бой на мешках и хороводы.

Всего на масленичной неделе на зарубежных объектах ЦВО военные повара испекли более 10 тыс блинов из различной муки: гречневой, пшеничной, ржано-пшеничной и с разными начинками. Колорит традиционного масленичного блюда был подчеркнут начинками из варенья на основе иссык-кульских яблок и вишни, джемов из худжандского лимона и конфитюров из таджикского граната.

Помимо традиционных блинов для военнослужащих в Канте и Душанбе, несущих боевое дежурство, были приготовлены киргизские жареные сдобы – баурсаки со сметаной, таджикские булочки панч и лепешки кулча.



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