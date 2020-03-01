01.03.2020 (15:15)

В технополисе «ЭРА» в рамках II Всероссийской научно-технической конференции прошел конкурс молодых ученых

В рамках II Всероссийской научно-технической конференции на тему: «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информатика и вычислительная техника» прошел конкурс стендовых докладов. В нем приняли участие аспиранты, адъюнкты высших военных учебных заведений, операторы научных рот и сотрудники технополиса.

Конкурс проходил в двух номинациях - «Молодые ученые», для тех, кто уже работает в науке, и «Операторы научных рот» для тех, кто проходит срочную службу без отрыва от научной деятельности.

Специальная комиссия заслушала доклады конкурсантов по их научным изысканиям в области информационных технологий и радиоэлектроники. Среди представленных проектов - не только цифровые алгоритмы и модели, позволяющие совершенствовать технологические процессы в интересах Вооруженных сил России, но и близкие к практической реализации разработки.

Лауреатом диплома I степени среди молодых ученых стал инженер испытательной лаборатории технополиса Егор Притоцкий. Он исследует оптические элементы с многослойными покрытиями для лазерных комплексов. Результаты исследования он вложил в основу своего доклада.

Егор выразил уверенность, что его наработки позволят уже на текущем технологическом уровне повысить эффективность и долговечность покрытий для существующих и перспективных лазерных устройств.

II Всероссийская научно-техническая конференция по информатике и вычислительной технике прошла под эгидой «Дня инноваций Министерства обороны».

Организаторы мероприятия - «Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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