01.03.2020 (15:00)

В Минобороны России пройдет пятый конкурс инновационных проектов «Прорыв будущее»

Сегодня, 1 марта 2020 г., стартует прием заявок на участие в «Конкурсе «Прорыв в будущее» («Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации»). Конкурс проводится в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России».

Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

К участию приглашаются представители научно-исследовательских образовательных организаций Минобороны России и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конкурс вызывает значительный интерес среди научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава Вооруженных Сил Российской Федерации, так, конкурсной комиссией за пять лет было рассмотрено свыше 200 работ.

Церемония награждения призеров и лауреатов конкурса, как и в прошлом году, состоится в КВЦ «патриот» на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Проведение конкурса «Прорыв в будущее» повышает инновационную активность субъектов инновационной деятельности и создает условия для выявления талантливых специалистов в интересах военно-научного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации.

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