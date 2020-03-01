01.03.2020 (14:45)

Более 7000 зрителей посетили масштабный блокбастер «Воины духа»

Свыше 7000 зрителей посетили масштабный музыкальный спектакль «Воины духа», который прошел 29 февраля 2020г. в Москве на сцене ВТБ Арена. Постановка была посвящена 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ и рассказала зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.

В зале присутствовали представители руководства Минобороны России, правительства Москвы, члены Ассоциации Героев России, военнослужащие, члены многочисленных общественных и ветеранских организаций, курсанты военных училищ, юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ, волонтеры, а также оставшиеся в живых бойцы 6-й роты и родственники героев-десантников.

Вечную историю противостояния добра и зла рассказали известные актеры: Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. Роль командира 6-й роты гвардии подполковника Марка Евтюхина сыграл заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Режиссер постановки – Вячеслав Кулаев, а авто идеи и либретто – Игорь Исаков.

«Спектакль «Воины духа» выполнен в уникальном жанре патриотического музыкального шоу. Впервые театральное действие объединило в себе современные мультимедийные и голографические технологии, впечатляющее пиротехническое шоу, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу. В постановке были задействованы военнослужащие ВДВ и настоящая военная техника.

Перед началом спектакля зрители смогли увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Её организатор - Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляла каждого героя, но и подробно рассказывала о трагических событиях в Аргунском ущелье.

Военный музыкальный спектакль «Воины духа» прошел при поддержке Министерства обороны РФ, Воздушно-десантных войск, ДОСААФ России, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице