01.03.2020 (14:30)

Отряду специального назначения Балтийской военно-морской базы вручено Боевое знамя нового образца

В городе Балтийске Калининградской области у мемориального комплекса «Воинам, павшим при штурме Пиллау» начальник штаба - первый заместитель командующего Балтийским флотом контр-адмирал Владимир Воробьёв вручил личному составу отряда специального назначения (борьбы с подводными диверсионными силами и средствами) Балтийской военно-морской базы Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие части, ветераны Балтийского флота и Великой Отечественной войны, юнармейцы, представителей органов власти и местного самоуправления.

Накануне знаменательного события в соответствии с ритуалом в гарнизонном доме офицеров флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. По традиции, этой чести удостоились лучшие военнослужащие подразделения.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийской ВМБ предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа «Грачонок» и «Раптор», современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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