01.03.2020 (12:01)

Главной военно-морской базе Балтийского флота исполнилось 64 года

По итогам 2019 учебного года Балтийская военно-морская база (БВМБ), которой командует контр-адмирал Александр Пешков, признана одним из лучших объединений флота. План боевой подготовки кораблями и частями базы выполнен на 100%. Это - около 400 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За прошлый год кораблями сдано более 50 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря.

За два месяца 2020 года кораблями БВМБ выполнено более десяти боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и морского подводного оружия. Проводится подготовка экипажей кораблей для выполнения боевых задач как самостоятельно, так и в составе корабельных тактических групп, идет освоение экипажами поступающих новых образцов вооружения и военной техники, комплексов связи и автоматизации.

В ближайшее время соединения и воинские части базы ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская подготовка личного состава. Усилия будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации.

Справочно:

1 марта 1956 г. в соответствии с приказом Министра обороны СССР была сформирована военно-морская база первого разряда с присвоением наименования ВМБ Балтийск. Возглавил ВМББ Герой Советского Союза контр-адмирал Сергей Петрович Кострицкий. Всего в военно-морской базе на момент создания насчитывалось более 100 кораблей и судов, из которых 67 военных, силы дислоцировались от Клайпеды до польской границы.

В настоящее время в состав военно-морской базы Балтийского флота входят соединение ракетных кораблей и катеров, соединение кораблей охраны водного района, береговой ракетный полк, части боевого, тылового и технического обеспечения.

Силы БВМБ отвечают за весь участок морского побережья Калининградской области России. В Балтийском море проходят важнейшие морские коммуникации, соединяющие нашу страну со многими морскими державами мира. За годы существования объединения более 120 раз корабли Балтийской ВМБ выполняли задачи боевой службы, побывав в портах почти 20 стран мира. Неоднократно балтийцы принимали у себя иностранные корабли и делегации. В Балтийской военно-морской базе были президенты России, Польши, Белоруссии, а также послы, консулы, начальники генеральных штабов, военные атташе и представители командования ВМС более чем 20 стран.

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