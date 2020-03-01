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01.03.2020 (14:20)

Главное командование ВМФ и Центральный военно-морской музей проведут научно-практическую конференцию «Курсом к Победе. Военно-Морской Флот в Великой Отечественной войне»

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы Главное командование ВМФ России примет участие в VIII научно-практической конференции по программе «Море и флот», которая будет организована Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Центральный военно-морской музей с 2015 года реализует программу научно-практических конференций «Море и флот». Тема конференции 2020 года посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в работе конференции приглашены профессиональные историки, специалисты по истории флота и судостроения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, преподаватели учебных заведений, курсанты, студенты и аспиранты, коллекционеры.

На конференции предполагается осветить следующие основные темы:

  • военно-политическая обстановка в мире к началу Великой Отечественной войны;
  • цели, задачи и намерения военного блока противников СССР;
  • основные боевые операции ВМФ СССР во взаимодействии с Красной Армией;
  • боевые действия на главных морских и озерно-речных театрах Великой Отечественной войны, операции надводных и подводных сил;
  • действия ВВС флотов ВМФ СССР и противника на море и на суше;
  • моряки в боях на сухопутных фронтах и при высадке десантов в период Великой Отечественной войны;
  • выдающиеся политические деятели, полководцы и флотоводцы периода Великой Отечественной войны;
  • герои и подвиги в период Великой Отечественной войны;
  • трофеи и репарации ВМФ СССР;
  • основные выводы из боевого опыта ВМФ СССР в период Великой Отечественной войны;
  • использование опыта Великой Отечественной войны в строительстве ВМФ в послевоенный период;
  • тема участия ВМФ СССР в Великой Отечественной войне по материалам фондов российских и зарубежных архивов;
  • материалы о деятельности ВМФ СССР в Великой Отечественной войне в фондах российских и зарубежных библиотек;
  • музейные экспозиции, выставочные проекты, государственные и частные коллекции, посвященные участию ВМФ СССР в Великой Отечественной войне.
Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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