01.03.2020 (11:30)
В Подмосковье на полигоне «Алабино» возведена уникальная штурмовая полоса
В Подмосковье на общевойсковом полигоне «Алабино» Западного военного округа создана уникальная огненно-штурмовая полоса для тренировки профессиональных навыков и психологической устойчивости военнослужащих.
Новая полоса имеет протяжённость 550 метров и включает более 40 препятствий различной сложности: каменные и деревянные стенки различных высот, канатную дорогу, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, участок проволочных заграждений, туннели, рвы различной глубины. Преодоление полосы осложняется имитацией пожаров, разрывов артиллерийских снарядов, огня стрелкового оружия и других звуков боя.
Первыми преодоление полосы отработали военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии в ходе полевого сбора с инженерными подразделениями.
Огненно-штурмовая полоса является лишь одним из этапов в подготовке к международному конкурсу армейских игр АрМИ-2020 «Безопасный маршрут». Помимо полосы военнослужащим необходимо отработать оборудование более 3 км колонных путей, развернуть тяжелый механизированный мост (ТММ) для преодоления оврага и расчистить около десятка горящих лесных завалов с помощью инженерных машин разграждения ИМР-3.