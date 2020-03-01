01.03.2020 (11:30)

В Подмосковье на полигоне «Алабино» возведена уникальная штурмовая полоса

В Подмосковье на общевойсковом полигоне «Алабино» Западного военного округа создана уникальная огненно-штурмовая полоса для тренировки профессиональных навыков и психологической устойчивости военнослужащих.

Новая полоса имеет протяжённость 550 метров и включает более 40 препятствий различной сложности: каменные и деревянные стенки различных высот, канатную дорогу, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, участок проволочных заграждений, туннели, рвы различной глубины. Преодоление полосы осложняется имитацией пожаров, разрывов артиллерийских снарядов, огня стрелкового оружия и других звуков боя.

Первыми преодоление полосы отработали военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии в ходе полевого сбора с инженерными подразделениями.

Огненно-штурмовая полоса является лишь одним из этапов в подготовке к международному конкурсу армейских игр АрМИ-2020 «Безопасный маршрут». Помимо полосы военнослужащим необходимо отработать оборудование более 3 км колонных путей, развернуть тяжелый механизированный мост (ТММ) для преодоления оврага и расчистить около десятка горящих лесных завалов с помощью инженерных машин разграждения ИМР-3.

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