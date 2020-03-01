01.03.2020 (11:00)

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации готовится принять Международный научный форум «Женщины на службе Отечеству»

В марте нынешнего года Военный университет Министерства обороны Российской Федерации в седьмой раз примет Международный научный форум «Женщины на службе Отечеству». В его работе спланировано участие руководства органов военного управления, преподавателей и научных работников образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, обучающихся довузовских и высших военных образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также курсантов стран СНГ.

Сейчас в университете развернута активная подготовка к этому, ставшему уже традиционным, заметному событию в международной военной деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Организационный комитет Форума возглавляет начальник Военного университета генерал-лейтенант И.В. Мишуткин.

В настоящее время подводятся итоги конкурса научных и творческих работ в рамках VII Международного научного форума «Женщины на службе Отечеству». В конкурсе приняли участие воспитанники довузовских образовательных организаций и курсанты высших учебных заведений Министерства обороны РФ, а также обучающиеся других силовых структур и стран СНГ из 48 образовательных организаций. В 2020 году на суд конкурсных комиссий представлены 245 научных и творческих работ. Растущая год от года динамика числа участников является свидетельством престижности этого конкурса в вузовской среде.

В нынешнем году конкурс научных работ проводился по номинациям: «Письмо ветерану (эссе)»; «Женщина на войне: история одного подвига»; «Одна война – одна Победа»; «Победа ковалась в тылу»; «Нет в России семьи такой…». Творческие работы представлялись в номинациях: фотоконкурс «Женское лицо Великой Победы!»; видеоконкурс «Семейный архив»; конкурс стихотворений, посвященный участию женщин в Великой Отечественной войне.

Церемония награждения победителей и призеров конкурсов научных и творческих работ состоится в рамках проведения седьмого Международного научного форума «Женщины на службе Отечеству», который пройдет в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации 3 марта 2020 года.

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