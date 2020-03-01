Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.03.2020 (10:45)

Корвет Балтийского флота «Бойкий» выполнил комплекс учебно-боевых задач в Балтийском море

Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения. Кроме того, экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб и глубинных бомбометаний с практическим применением оружия.

На завершающем этапе планового выхода в море на корвете были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, а также противодиверсионной обороне корабля на незащищенном рейде.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false