01.03.2020 (10:45)

Корвет Балтийского флота «Бойкий» выполнил комплекс учебно-боевых задач в Балтийском море

Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения. Кроме того, экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб и глубинных бомбометаний с практическим применением оружия.

На завершающем этапе планового выхода в море на корвете были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, а также противодиверсионной обороне корабля на незащищенном рейде.

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