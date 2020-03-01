01.03.2020 (10:30)

В Санкт-Петербурге курсанты Михайловской военной артиллерийской академии рассказали школьникам о проекте «Дорога памяти»

В Санкт-Петербурге офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели серию занятий для школьников города по начальной военной подготовке, а также рассказали ребятам о проекте «Дорога памяти».

В гости в академию прибыли школьники «Военно-патриотического клуба «Вымпел – Устюг» из г. Великий Устюг Вологодской области. Экскурсия по академии включила в себя посещение музея истории академии, кафедр, где ребята ознакомились с образцами вооружения и техники.

Курсанты академии приняли участие в мероприятиях в средних общеобразовательных школах №560 Выборгского и №138 Калининского районов. Они приняли участие в смотрах строя и песни, провели показательное выступление по рукопашному бою, продемонстрировали сборку-разборку автомата Калашникова, учили оказанию первой помощи и умению надевать противогаз.

Также военнослужащие академии рассказали школьникам о своей работе по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны в целях формирования информационного массива для размещения в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.



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