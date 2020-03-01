01.03.2020 (10:15)

На главной базе Северного флота впервые состоялся женская конференция «Звезда Севера»

Во дворце культуры «Строитель» в Североморске впервые состоялась конференция «Звезда Севера». Мероприятие прошло в преддверии Международного женского дня.

Главная задача конференции «Звезда Севера» – сформировать интерактивную платформу для обучения и отдыха женского актива, в различных гарнизонах Северного флота.

Представительницы женсоветов, женского актива, а также женщин проходящих военную службу в Заполярье съехались во флотскую столицу из восьми гарнизонов Северного флота, для них были проведены лекции и мастер-классы, посвященные саморазвитию.

Конференцию открыла лекция доктора психологических и экономических наук Алексея Ситникова.

Интерактивное общение шло по четырём основным блокам – здоровье, саморазвитие, психология и красота. Лекции читали приглашенные эксперты из Москвы.

С участницами конференции проведено более 10 лекций, в ходе которых спикеры не только выступали, но и отвечали на интересующие вопросы.

В мероприятии приняли участие более 450 представительниц прекрасного пола.

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