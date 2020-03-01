01.03.2020 (09:38)
В Пскове командующий ЗВО проверил бригаду спецназначения
Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область, в ходе которой посетил отдельную бригаду специального назначения.
В соединении генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал командира бригады полковника Константина Бушуева о выполнении мероприятий зимнего периода обучения, получении новых образцов вооружения и военной техники, а также об итогах комплектования бригады военнослужащими по контракту.
Также командующий войсками ЗВО оценил деятельность должностных лиц бригады по качеству организации и проведению учебных занятий по боевой подготовке, выполнению мероприятий повседневной деятельности.
Новости по теме:
В Ленобласти в учебном центре ЗВО состоялось таинство крещения, в котором приняли участие около 30 военнослужащих
В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии прошли детско-юношеские оборонно-спортивные игры
Метки: