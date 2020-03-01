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01.03.2020 (09:38)

В Пскове командующий ЗВО проверил бригаду спецназначения

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область, в ходе которой посетил отдельную бригаду специального назначения.

В соединении генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал командира бригады полковника Константина Бушуева о выполнении мероприятий зимнего периода обучения, получении новых образцов вооружения и военной техники, а также об итогах комплектования бригады военнослужащими по контракту.

Также  командующий войсками ЗВО оценил деятельность должностных лиц бригады  по качеству организации и проведению учебных занятий по боевой подготовке, выполнению мероприятий повседневной деятельности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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