01.03.2020 (09:38)

В Пскове командующий ЗВО проверил бригаду спецназначения

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область, в ходе которой посетил отдельную бригаду специального назначения.

В соединении генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал командира бригады полковника Константина Бушуева о выполнении мероприятий зимнего периода обучения, получении новых образцов вооружения и военной техники, а также об итогах комплектования бригады военнослужащими по контракту.

Также командующий войсками ЗВО оценил деятельность должностных лиц бригады по качеству организации и проведению учебных занятий по боевой подготовке, выполнению мероприятий повседневной деятельности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице