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01.03.2020 (09:32)

На Камчатке боевые пловцы подводных сил ТОФ отработали элементы рукопашного боя под водой

На Камчатке в рамках водолазной подготовки военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) подводных сил Тихоокеанского флота совершенствовали приёмы ведение рукопашного боя под водой.

Сначала в учебном бассейне водолазы в полном снаряжении провели спуски с практической отработкой отдельных элементов техники подводного плавания. Затем приступили к выполнению приемов подводного боя с применением холодного оружия одиночно и в составе боевых групп.

После освобождения бухты Крашенинникова ото льда боевые пловцы отряда ПДСС приступят к подобным тренировкам уже на открытой воде.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами подводных сил ТОФ предназначено для обеспечения защиты субмарин от диверсионно-разведывательных групп противника. Отряд ПДСС оснащен быстроходными лодками и катерами, современным водолазным снаряжением, гидроакустическими средствами и оружием для ведения боя на суше и под водой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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