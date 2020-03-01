01.03.2020 (09:26)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по футболу
Футбольная команда Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняла участие в чемпионате по мини-футболу «Ярна-2020».
Всего в чемпионате приняло участие 10 команд. Соперниками «Красной Звезды» в чемпионате по мини-футболу были «Вымпел», «Дружба», «Днестрэнерго», «СКА-Армеец» и другие. Турнир проводился по круговой системе в один круг.
По результатам турнира «Красная Звезда» набрала 25 очков из 27 возможных.
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