01.03.2020 (10:00)

В Саратовской области военнослужащие мобильного соединения РХБ защиты скрыли стратегический объект от удара высокоточного оружия условного противника

Более 800 военнослужащих мобильного соединения войск радиационной, химической и биологической (далее РХБ) защиты были задействованы в командно-штабных учениях, которые проходили на полигоне общей площадью более 4000 гектар.

К учениям было привлечено более 100 единиц техники.

Специалисты аэрозольного противодействия преодолели зараженный участок местности, провели частичную специальную обработку табельными средствами, снарядили машины аэрозолеобразующим составом, определили метеоданные для эффективной постановки аэрозольной завесы, выполнили норматив по развертыванию машины ТДА-3 в положение «Боевая готовность».

Военнослужащие мобильного соединения выполнили нормативы по развертыванию специальных машин и провели специальную обработку колонны бронированной техники, а также локализовали очаг возгорания.

Специалисты РХБ разведки провели отбор проб на территории, условно зараженной отравляющими веществами, и осуществили их доставку в полевую лабораторию, а также провели РХБ разведку местности.

В ходе учений военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу, которая содержала 14 препятствий, различного уровня сложности. При преодолении полосы активно использовались средства психологического воздействия: дымовые шашки, имитация разрывов снарядов, горящие элементы.

На учебно-тактическом поле подразделения аэрозольного противодействия выполнили учебно-боевые задачи по постановке площадной аэрозольной завесы. Общая площадь аэрозольной завесы составила более 2,5 км2. Маскировка объектов осуществлялась с применением современных дымовых машин ТДА-3.

Кроме того, на войсковом стрельбище и директрисе боевых машин прошли контрольные стрельбы из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и гранатометов.

На автодроме и танкодроме водители и механики-водители выполнили нормативы по технической подготовке и контрольные упражнения по вождению.

Учения завершились подведением итогов и награждением экипажей показавших высокие результаты при отработке задач полигонных работ.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице